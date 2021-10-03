Mete’den Bronz Madalya

2021 Hyundai Dünya Okçuluk Kupası Finalleri’nde klasik yay erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Mete Gazoz, Hindistan’dan Atanu Das ile olan maçını (6-0) kazanarak, bronz madalyayı göğüsledi!

Çeyrek Finalde Nicholas D’amour’u (6-4) eleyen Gazoz, yarı finalde Jack Williams ile olan maçından (7-3) mağlup ayrılarak, Bronz Madalya Finalinde Hindistan’dan Atanu Das ile eşleşmiş ve maçı (6 -0) kazandı.

Gazetemiz olarak Mete Gazoz ‘u tebrik ediyoruz.Haber:Hilal GEZER