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Mete’den Bronz Madalya

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2021 Hyundai Dünya Okçuluk Kupası Finalleri’nde klasik yay erkekler kategorisinde ülkemizi temsil eden Mete Gazoz, Hindistan’dan Atanu Das ile olan maçını (6-0) kazanarak, bronz madalyayı göğüsledi!
Çeyrek Finalde Nicholas D’amour’u (6-4) eleyen Gazoz, yarı finalde Jack Williams ile olan maçından (7-3) mağlup ayrılarak, Bronz Madalya Finalinde Hindistan’dan Atanu Das ile eşleşmiş ve maçı (6 -0) kazandı.
Gazetemiz olarak Mete Gazoz ‘u tebrik ediyoruz.Haber:Hilal GEZER

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