CHP İLÇE ÖRGÜTÜ KÖY ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim kurulu üyeleri,Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça,İl Genel Meclis üyeleri Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın ile Gençlik Kolu Başkanı Uğur Papatya Kocaçeşme ve Adilhan köylerini ziyaret ettiler.

Köy halkına Botaş’ın Saros’ta yapacağı doğal gaz depolama limanının Saros denizine vereceği zararın büyük olacağını belirttiler. Çiftçilerin mazot fiyatlarının pahalılığından yakındığı görüldü. Yöre halkının Evreşe Belediyesi mücavir alan içerisinde kalmaktan müzdarip olduğunu belirttiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN