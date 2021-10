ÇANAKKALE ANITLAR KURULU BU EV KİMİN BAŞINA YIKILSIN?

Yıllardan beri ilçemizde her gün çil çil dökülen ve her an bir kazaya sebep olabilecek olan bu tür binalardan onlarca var.

Vatandaşlar şikayet etmekten usanmasalar da bizim Çanakkale Anıtlar Kurulumuzun umurunda değil bir gün birkaç kişinin canına mal olmasından sonra ancak akılları başlarına gelecek

Lütfen artık bizde yazmaktan usandık bu konuyu daha üst makamlara bildirerek yardım isteyeceğiz.

Ayıptır, günahtır bu kadar büyük riski nasıl göze alabiliryorsunuz.

Genişliği 4 metre olan bu sokaktan hergün yüzlerce çocuk ve vatandaş gelip, geçiyor.Bunun neresi tarihi eser sizde vicdan yok mu, Allah korkusu yok mu? İlle de birileri ölsün diye mi bekliyorsunuz.Koca koca proflar umrunuzda değil.

Haber: Recep YÜZÜAK