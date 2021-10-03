ÖZACAR TÜRK- RUS DOSTLUK EVİ KÜLTÜR VE SANAT MÜZESİ AÇILIŞINA KATILDI

Gelibolu Belediyesi’nin de katkı sunduğu müzenin açılışında Özacar “sıcak ev sahipliği için Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Victor Rybak, Türk Rus Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu ve tüm dostlarımıza şahsım ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER