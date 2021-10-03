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ÖZACAR TÜRK- RUS DOSTLUK EVİ KÜLTÜR VE SANAT MÜZESİ AÇILIŞINA KATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum
Özacar Gelibolu‘da geçmişte tarihi izleri bulunan ve Cumhuriyet dönemi Türk-Rus ilişkilerinin 100.yıldönümünde Ankara Kalesi’nde kurulan Türk-Rus Dostluk Evi Kültür ve Sanat Müzesi’nin açılışında bulundu.
Gelibolu Belediyesi’nin de  katkı sunduğu müzenin açılışında Özacar  “sıcak ev sahipliği için Rusya Federasyonu Türkiye Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Belarus Cumhuriyeti Büyükelçisi Victor Rybak, Türk Rus Dostluk Evi Başkanı Erol Uğurlu ve tüm dostlarımıza şahsım ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER 

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