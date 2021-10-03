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ÜNLÜ YÖNETMEN GELİBOLUDA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale’de yaşayan ve TRT, NTV, BBC gibi önemli yerlerde çalışan ünlü belgesel yönetmeni Gökhan Tarkan Karaman, Gelibolu’da kanoya bindi. Çanakkale ve I. Dünya Savaşı’yla ilgili belgesel çalışmalarına devam eden Karaman, geçtiğimiz gün Gelibolu’da kanoya binerken çektiği görselleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.Haber: Caner AKŞİT

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