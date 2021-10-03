Büyük Cami İmamından Şok Sözler

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Cami (Büyük Cami) imamı Mehmet Mutlu sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımla büyük tepki çekti.

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın Ak Parti’den ayrılanlar için kullandığı ifadeleri içeren paylaşımın altına yorum yapan İmam Mutlu;

“Mustafa Kemal’in İT’leri öyle düşünüyor”paylaşımında bulundu.

CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDAN SERT TEPKİ

Gelibolu CHP İlçe Örgütü Gazi Süleyman Paşa Cami İmamı Mehmet Mutlu’nun “Mustafa Kemal’in İT’leri öyle düşünüyor” yorumuna karşı açıklamada bulundu. CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak açıklamasında; “Gelibolu müftülüğünde görevli Gazi Süleyman Paşa camii ( Büyük cami) imamı Mehmet Mutlu’nun sosyal medya platformunda yapmış olduğu yorumu kınıyorum.Atatürk sayesinde o mevkilerde görev yapanlar haddini aşıp provakasyon yaparak insanları bölmeye çalışıyorlar.Gelibolu halkı sizin oyununuza gelmeyecektir.ATATÜRK ve CUMHURİYET bizim kırmızı çizgimizdir.Atatürk’ü aşağılayıcı ve sevenlerine yapılan bu çirkin paylaşımı yapan kişi hakkında Pazartesi günü Gelibolu Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız.Bu konunun takipçisi olacağız.” ifadelerine yer verdiler.