Turan TÜGVA İstanbul’un Eceabat’ta Düzenlediği Kampta Gençlerle Buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TÜGVA İstanbul’un Çanakkale Eceabat’ta düzenlediği Lise Okul Başkanları Motivasyon Kampında gençlerle buluştu.

“Gençlik, en kıymetli hazinelerimizin başında geliyor.” diyen Turan, “TÜGVA’nın çok kıymetli gençlerini şehitler diyarı Çanakkale’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizle bir araya geldik, dertleştik. Soruları varsa, talepleri, beklentileri varsa onları değerlendirmeye çalıştık. ‘Bizim dünyamızdan genç nedir?’ diye anlatmaya çalıştık. Gençlerimize güveniyoruz. Gençliğin inancı ve ideali uğruna fedakarlık yapabilen insanlar olduğunu biliyoruz. Bu fedakarlığın kıymetini her dönem yaşamış insanlarız. 15 Temmuz’da gördük, öncesinde birçok dönemde gördük. İddiamız şudur ki bir hareket gençleriyle beraber var olur veya yok olur. Gençler kendi iddiası, kendi davası uğruna hiçbir sıkıntıyı göz ardı etmeden yola devam eden insanlar. Gençlerle olmak, bizi daha gençleştiriyor. Gençlerle olmak, bizi daha da umutlandırıyor. Milli değerlerini, bayrağını bilen insanların sayısının artması, toplumda söz sahibi insanlar olması oldukça kıymetli. TÜGVA da bugün eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetler açısından, sivil toplum açısından çok kıymetli bir alanı dolduruyor. TÜGVA, heyecanıyla, duruşuyla son dönem gençliğinde büyük bir etki doğuruyor.” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eceabat Gençlik Konukevi’nde gerçekleşen programda Turan, gençlerle masa tenisi ve langırt da oynadı. Ziyarete AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, AK Parti Eceabat İlçe Başkanı İlker Güven, AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal da katıldı.