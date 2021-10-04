CHP SAADET PARTİSİ VE DP MUTLU’NUN PAYLAŞIMINI ESEFLE KINADILAR

İlçemiz Gazi Süleyman Paşa Cami İmamı Mehmet Mutlu’nun Tc nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sevenlerini ve siyasi takipçilerine “ Mustafa Kemal Atatürk’ün İT’leri” diyerek hakaret etmesi üzerine sosyal medyada da çok büyük bir tepki oluştu.Gelibolu CUMHURİYET Savcılığına giderek suç duyurusunda bulunan CHP, Saadet ve Demokrat Parti temsilcileri ;

“Adı geçen şahsın görevden alınması için konununsonuna kadar takipçisi olacaklarını açıkladılar .

Dün pazaryeri meydanında toplanan kalabalık vatandaş topluluğuna hitap eden CHP İlçeBaşkanı İsmail Parlak;

“Atatürk’ün sayesinde o mevkiilerde görev yapanlar, haddini aşıp provakasyon yaparak, insanlarısokağa dökmek ve bölmeye çalışsalar da biz bu oyuna gelmeyeceğiz.Din adamlığı saygınlık ister, eğitim ister , atasına ve ülkesine bağlılık ister bunlara sahipdeğilseniz o görevde bir gün dahi durmayacaksınız Atatürk ve Cumhuriyet bizim kırmızı çizgimizdir.Biz bu konuda taraf olduk. Olmaya da devam edeceğiz.”dedi.

CHP İlçe Başkanı Parlak; “Atatürk’ü aşalayıcı ve sevenlerine yapılan bu çirkin paylaşımı yapan Mehmet Mutlu derhal görevden uzaklaştırılmalı ve gerekli cezai işlem yapılmalıdır.Bu konunun takipçisi olacağımızı kamu oyuna duyururuz.”dedi.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi yazan CHP İlçe Başkanlığı Mehmet Mutlu’nun 5816 sayılı yasa 1.madde Atatürk aleyhin eşlenen hakaret suçu 5237 sayılı yasa 216.madde, halkı kin ve düşmanlığa sevketme, 5237 sayılı yasa 125. madde hakaret suçları ile cezalandırılması istendi.Bu konuda verilen dilekçede anayasa ve kanunlaın kendisine yükleiği görev ve sorumlulukları dikkate almayarak ; 30.09.2021 tarihinde facebook sosyal medya platformunda kendi resminin yer aldığı Mehmet Mutlu isimli hesap üzerinden Kerim Ay tarafından paylaşılan rahmetli Necmettin Erbakan’ın sözlerinin yer aldığı gönderinin altına

“MUSTAFA KEMAL ‘in İT’leri böyle düşünüyor.”yorumunu yapmıştır.Şüpheli şahsın Mustafa Kemal olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ilk cumhurbaşkanı, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü kasdederek, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü seven ve düşüncelerine bağlı Türk toplumuna İT söylemiyle hakaret etmiştir.” diyerek ilgili kanun maddelerine göre cezalandırılmasını talep ettiler.Dün akşam saat 17:00’ye kadar Gelibolu Cumhuriyet Savcılığına 25 şikayet dosyasının verildiği öğrenildi.

Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri de Çanakkale İl Başkanlıkları tarafından adı geçen imamı şikayet edeceklerini bildirdiler.İlçede Pazaryeri’nde toplanan vatandaşlara itaam eden konuşmacılar vatandaşların ihtilalli davranmalarını , prokovasyonlara gelmemelerini milletimizin birlik ve beraberliğinin bozulmaması için uyanık olunmasını istediler.

İMAMIN ÇOCUKLARI AMERİKA’DAMIŞ CHP’DEN YENİ İDDİALAR

Gazi Süleyman Paşa Cami İmamı’nın Mehmet Mutlu’nun kızı ile damadının da Amerika’da yaşayan Fettullah Gülen’in yanında oldukları, İmam Mutlu’nun da Amerika’ya gidip , geldiği iddialarıyla sosyal medya çalkalandı.

CHP İlçe Başkanlığı, İmam Mutlu hakkında verdiği şikayet dilekçesine bir ek dilekçe daha ekleyerek Mutlu’nun; Deniz Baykal, Muharrem İnce idam edilmeli paylaşımı yaptığı diye sosyal medyada paylaşım yaptığını da eklediler.

Haber Merkezi