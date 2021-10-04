Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Dün toplanan Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonu raporu ile Geliboluspor’a yardım pulu bastırılması kararını oy birliği ile kabul etti.

2022 yılı Mali Yılı tarifelerinin de oy birliği ile onaylandığı toplantıda İmar ile ilgili gelen 5 madde de oy birliği ile onaylanarak geçti.

Temizlik işleri Müdürlüğü yönetmeliğinin de komisyona havalesinden sonra meclis olağan toplantısı bitti.

Başkan Gelibolu ‘ya Hizmet Belediyesi’nden bir otobüs hibe edildiğini de açıkladı.Vatandaşların hizmetinde kullanılacak olan otobüsün dışında bir de yeni itfaiye aracı müjdesini verdi. Haber: Recep YÜZÜAK