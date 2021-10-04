AYVACIK’A YENİ HÜKÜMET KONAĞI

“Daha önce de ifade ettik; Çanakkale’mizde yenilenmeyen kamu binası bırakmamakta kararlıyız.” diyen Turan: “Çanakkaleli hemşehrilerimizin daha kaliteli, daha konforlu ortamlarda hizmet alması için Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizde neredeyse yenilenmeyen kamu binamız kalmadı. Son olarak Ayvacık Hükümet Konağı’mızın, yaklaşık 30 Milyon TL+KDV’ye ihalesi yapıldı. İhale aşamasının akabinde iş, şu anda teslim aşamasında. Hükümet Konağının içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma Komutanlığımız olacak. Yaklaşık 7.500 m² inşaat alanına sahip olacak binada, idari kısımlar ve birimler, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne ait oda ve kısımlar, bürolar, yemekhane ile mescit bulunacak. Ayrıca bina bahçesinde 35 araçlık otopark ve peyzaj çalışması da yapılacak. Şimdiden tarih ve turizm şehri Ayvacık’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” şeklinde ifade etti.