GELİBOLUDA İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞLATILDI

Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü ve ilçemizde tekstil sektöründe faaliyet gösteren Cenka Tekstil işbirliğinde 20 kişilik İşbaşı Eğitim Programı başlatıldı.Kurs başlangıcı sebebiyle İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanları Emre Akbulut ve Yasin Yaman, fabrika yetkilisi Mustafa Aslan ve katılımcılarla Gelibolu’da bir araya geldi.

Katılımcıların bir bölümünün İŞKUR’un İşte Anne Projesine dâhil olduğu 6 ay sürecek Konfeksiyon İşçisi mesleğindeki İşbaşı Eğitim Programı sonunda kursiyerlerin en az %50’si firma tarafından istihdam edilecek.Haber: Ali GEZER