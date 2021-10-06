Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Destek Bekliyor

Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği kuruldu. Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Kurucularından Yasemin Karagöz Bolayır’lılardan dernek adına destek istedi.

Karagöz açıklamarında; “ Sevgili Bolayırlılar ve bir şekilde hayatı Bolayır’a değinen Bolayirlı olmuş güzel insanlar. Bolayır’ı tarihine ve güzelliğine yakışır bir hale getirmek hepimizin isteği. Bu güzel düşüncede beni destekleyip ilk adımı atmama sebep olan abimiz Osman Aksoy ‘a yol arkadaşım olurmusun dedigimde hiç düşünmeden tabiki diyen ablam Canan Özdemir ‘e Bolayır’ın gerçek tarihini ve güzelliklerini ortaya çıkaralım diyen hocam Hikmet Selim ‘e yanınızdayım diyen muhtarımız Adnan Can a ve bizimle birlikte baştan beri çalışan Cem Ali Deniz ,Özgür Eroğlu, Atakan Alkan, Hülya Şimşek, Saliha Diskaya ve bizimle Bolayır için yola çıkan sahil kesimlerinde bulunan Bolayırlı olmuş güzel insanlara ve her daim kalbi Bolayır için atan koylulerimin desteklerini esirgemeyecegini düşünerek herkese simdiden çok teşekkür ediyorum.Hepimize güzel bir Bolayır için Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN