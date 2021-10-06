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TARAFTARLARDAN BAYIRKÖYSPOR’A TAM DESTEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bayırköyspor taraftarlarından tam destek.
Taraftar Özcan Ilgın Bayırköyspor baskılı
saatlerden 17 adet satınalarak takıma destek verdi.Ilgın; “ Bayırköyspor taraftarlarımızdan ve hemşerilerimizen Bayırköyspor’a destek bekliyoruz.”ifadelerine yer verdi.

BAYIRKÖYSPOR TARANSFERLERİNE DEVAM EDİYOR

Hastanebayırıspor Geliboluspor İzmir Bornovaspor ve Alanyaspor da kalecilik yapmış olan Cem Türk Bayırköyspor’a transfer oldu.Bayırköyspor Başkanı Ertan Atanç; “Cem Türk kardeşimiz Bayırköyspor’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi Haber: Seda LİMAN ZENGİN 

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