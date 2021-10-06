Yeri Geldikçe – KARAR SİZİN- Recep YÜZÜAK

Belediyede son altı aydır bir Belediye Başkan Yardımcısı ataması tartışılıp duruyor…

Özacar, göreve geldiğinden bugüne, siyaseten bazı atamalar yapsa da , kimse inkar edemez uzmanlık isteyen işlerde yaptığı atamaların çoğu kariyer sahibi olan kişilerdi.

Bilgili, deneyimli, bürokraside çevre yapan, çalışkan adamların azlığı yüzünden 12 yıldır hep sıkıntılar yaşadı.Ama cadı kazanıdır bu belediyeler. Herkes belli bir yıldan sonra proflaşır, hele hele sırtı siyasete dayalıysa mutlaka onun haklarının diğer çalışanlardan üstün olduğuna inanarak kasılır durur..

Bugün beğenirsiniz, beğenmezsiniz bu küçük kasabada tabiri yerindeyse kırk kişiyiz.!

Herkes birbirini tanır. Bugün Belediye Meclisine gelen birçok kişiye sorsanız hepsinin 2 bin oyu vardır (!)

Peki icraatta neredelerdir?Orasını sormayın isterseniz..

Bugün elbette kimin belediye başkan yardımcısı olacağı bizden sorulmaz.Hele birde bir öneride bulunmaya kalksak olacak adamın bile olmayacağını biliriz..

Sayın Özacar’a önermek o önerilen kişinin şansını azaltır.Bazı meclis üyelerinin koltuk sevdalarını biliriz, bazılarının da işleverinin neye endeksli olduğunu.!

Uzun söze gerek yok.Bugün herkes şunu biliyor ki “görünen köy kılavuz istemez”

Bu işi en iyi şekilde yapabilecek, belediyeye en faydalı olacak kişinin bugüne kadar yaptığı işlerine , becerilerine, kariyerine, çalışkanlığına daha doğrusu iş bilirliğine bakarsanız sadece siz değil Gelibolu kazanır.

Bazı CHPlilerin, adamlarının iş üretmesine değil, siyasal eğilimlerine bakması sonucu bugün belediyede birçok birimin zaman zaman işlemsizliğine neden olmasına tanık olduk.

Hani deriz ya..?

Adam yalvarır, yakarır seçimlerde çok çalıştım abi,

bana iş verin! der ya..

Ne yaparsın deyince de.?

İş olsun ne dersen onu yaparım .. derler de ardından iki ay geçmez, dışarda çalışıyorsa içerisini ister, biraz sonra da içeriye aldıysanız oturduğu masayı beğenmez ve daha 1 yıl olmadan telefonlu, bilgisayarlı masayı ister…!

Bir kazaya sebep olmayın beyler Allah’ta biliyor , kullar da biliyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz bu adam bazılarının dedikodularıyla, siyasi kumpaslarla feda edilecek adam değil..

Tabi bu bizim görüşümüz bugüne kadar yanılmadık, çok şükür, kimseyi de yanıltmadık..Bazı adamların dediği gibi de çok şükür işimizde avanta, lavanta yoktur.Herkesin aklı selimi ile hareket edeceğine inanarak ve bu memlekette 60 yıldır belediyeyi takip eden bir gazeteci olarak samimi içtenlikli düşüncelerimizi söylüyoruz karar sizin.