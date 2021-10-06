Cumhurbaşkanlığından Tasarruf Genelgesi Yayınlandı

Artık kurumlar günlük gazete bile alamayacaklar.Çalışmalarıyla ilgili yaptıkları işleri yayın yoluyla halka duyuramayacak ve bastıramayacaklar ve en ucuz kullanımı düşük olan ürünleri kullanabilecekler.Yine açılış, gezi, kokteyl ve davet düzenleyemeyecekler.Basına ilan, reklam veremeyecekler.Kağıt kullanımı da en aza düşürülecek.Bunun kamunun hizmetlerini engellemeye yönelik bir genelge olduğu görülüyor.Kamu zaten kendisine gönderilen paraları ancak harcayabilen bir kurumdur.Bu tamamen Belediyelerin vatandaşa yapabildikleri yardımları engellemeye yönelik bir tasarruf olsa gerek.Yoksa bugün Türkiye’de yapılan hesapsız harcamaların yanında kamu kurum ve kuruluşlarının taşradaki harcamaları çekirdek parası kalır.Sayın Cumhurbaşkanının yayınlamış olduğu tasarruf genelgesi ise bana göre hiçbir şekilde hazinedeki sıkışıklığı giderecek bir çapta görünmüyor.

Eğer gerçekten bir tasarruf genelgesi yayınlanmak isteniyorsa başta Bakanlıkların bu genelgeye uygun avranmaları istenmelidir.Bakanlıklardaki araç ve uçak tasarrufları engellenmelidir.Kısacası tepeden tırnağa kadar gerçekten bir tasarrufa gidilmeli ve bu tasarruf herkes tarafından yapılmalıdır.Haber:Recep YÜZÜAK