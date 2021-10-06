Uzun İbrahim Sokakta Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği Projesi Hayata Geçiyor

Projesini Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ında onayladığı Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği’nin başlattığı Uzun İbrahim Sokak’taki düzenleme ve yenileme çalışmaları hayata geçiyor.

Sokaktaki eski ve boyalı yıpranmış evlerin tekrar düzenlenip, rengarenk boyanmasıyla Uzun İbrahim Sokak’taki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Haber: Ali GEZER