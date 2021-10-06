İyi Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Merkez İlçe Başkanı Necati Gapran, Merkez İlçe Başkanı İlhan Atıcı, Gelibolu İlçe Başkanı Hakan Alış,Lapseki İlçe Başkanı Yakup Uzun, Merkez İlçe Sekreteri Şahin Demirel, Gelibolu Siyasi İşlerden Sorumlu Başkanı Süleyman İnel, Merkez İlçe Gençlik Politikalarından sorumlu Başkanı Günay Ozan, Lapseki Belediye Meclis Üyesi Ceyhun Sefa İnan İl Genel Meclis gurubu İl Genel Meclis üyelerinin toplantılarına katıldılar.
Toplantıda genel siyaset ve Çanakkale gündemi üzerine verimli paylaşımlarda bulunarak İl Genel Meclis çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
İyi Parti İl Genel Meclis Toplantısında İstişarede Bulundu
İyi Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Merkez İlçe Başkanı Necati Gapran, Merkez İlçe Başkanı İlhan Atıcı, Gelibolu İlçe Başkanı Hakan Alış,Lapseki İlçe Başkanı Yakup Uzun, Merkez İlçe Sekreteri Şahin Demirel, Gelibolu Siyasi İşlerden Sorumlu Başkanı Süleyman İnel, Merkez İlçe Gençlik Politikalarından sorumlu Başkanı Günay Ozan, Lapseki Belediye Meclis Üyesi Ceyhun Sefa İnan İl Genel Meclis gurubu İl Genel Meclis üyelerinin toplantılarına katıldılar.