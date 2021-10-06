Turan AK Parti Eceabat İlçe Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Eceabat ilçe teşkilatı ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Turan: “AK Parti kadroları dün olduğu gibi bugün de millete hizmet şiarıyla çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ediyor. Bizler de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve teşkilatlarımız ile birlikte Çanakkale’miz için gece gündüz için çalışıyoruz. Bugün de AK Parti Eceabat ilçe teşkilatımız ile bir araya geldik. Teşkilat mensuplarımızla Eceabat’ta AK Parti’mizin çalışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunduk. Bununla birlikte güzide ilçemize yönelik talepleri ve sorunları konuştuk. AK Parti Eceabat teşkilatımızın bu şekilde tam kadro, birlik ve beraberlik içinde olması Türkiye’deki AK Parti fotoğrafının bir tezahürü adeta. Bu birliktelikten dolayı AK Parti Eceabat teşkilatımızı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz.” dedi.

Programa AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Eceabat İlçe Başkanı İlker Güven, AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti İl ve Eceabat İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.Haber Merkezi