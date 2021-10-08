GÜNCEL HABERLER 

İMAM MUTLU AÇIĞA ALINDI!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gazi Süleyman Paşa Camii’nde uzun bir süredir görev yapan imam Mehmet Mutlu, sosyal medyada Saadet Partisi kurucu lideri Necmettin Erbakan’ın sözlerini içeren bir paylaşımın altına ” Mustafa Kemal’in i…leri öyle düşünüyor ” yorumu yaptı. Mutlu’nun sarf ettiği sözler, ilçemizde büyük tepki topladı.
SORUŞTURMA AÇILDI
İmam Mutlu’nın yorumu ilçede infial yaratırken, Çanakkale Müftülüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Bazı vatandaşlar imam hakkında Savcılığa suç duyurunsa bulunurken soruşturma kapsamında Mehmet Mutlu açığa alındı. Haber:Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

“ON KITA BİR VATAN İLELEBET İSTİKLÂL” RESİM ve KOMPOZİSYON YARIŞMASI DÜZENLENECEK

buyukzafer 0

Eylül Ayının Bitmesine Az Kaldı ama…Doldu taştı!

buyukzafer 0

Okul ve Eğitim Kurumlarında Çalışacak Personeller Kura Çekimi ile Belirlendi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.