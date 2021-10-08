DÜNYA DALIŞ ŞAMPİYONLARI GELİBOLU SU ALTI PARKI’NDA AĞIRLANACAK

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Hâdimi İsmail Kaşdemir “Dünya Dalış Şampiyonası için Kaş’tayız” başlıklı sosyal medyada yaptığı paylaşımda;

“Dalışın şampiyonalarını Gelibolu Su Altı Parkı’nda ağırlayacağız kısmetse. Çanakkale’ye ve Gelibolu Su Altı Parkı’na büyük ilgi var. Daha da olacak inşallah.” İfadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT