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DÜNYA DALIŞ ŞAMPİYONLARI GELİBOLU SU ALTI PARKI’NDA AĞIRLANACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Hâdimi İsmail Kaşdemir “Dünya Dalış Şampiyonası için Kaş’tayız” başlıklı sosyal medyada yaptığı paylaşımda;
“Dalışın şampiyonalarını Gelibolu Su Altı Parkı’nda ağırlayacağız kısmetse. Çanakkale’ye ve Gelibolu Su Altı Parkı’na büyük ilgi var. Daha da olacak inşallah.” İfadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT

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