MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NDE ENDOKRİN UZMANI GÖREVE BAŞLADI

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine yeni atanan Endokrinoloji Ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Dr. Serdar ŞAHİN 11 Ekim 2021 tarihi itibariyle randevulu olarak hasta kabulüne başlıyor.1985 Malatya doğumlu olan hekimimiz Uz. Dr. Serdar ŞAHİN 2004-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde aldığı tıp eğitiminin ardından, 2012-2017 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde İç Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Evli ve 1 çocuk babası olan Şahin; 2017-2020 yılları arasında Cerrah Paşa Tıp Fakültesi’nde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Yan Dal uzmanlık eğitimini tamamlayarak, Ekim ayı itibariyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde görevine başladı.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları polikliniğimizde hormon dengesizliği ve buna bağlı ortaya çıkan problemlerde tanı, tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Endokrin hastalıklar toplumda en sık görülen hastalıklardır. Diyabet hastalığı, guatr, hipotiroidi, hipertiroidi, kıllanma, çocuk sahibi olamama, adet bozuklukları, obezite, osteoporoz gibi metabolik kemik hastalıkları , büyüme bozuklukları, büyüme geriliği, Cushing sendromu bunların en sık görülenleridir.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Endokrinoloji polikliniğine Dahiliye polikliniklerinden yan dal sevki yapıldıktan sonra 182 yi arayarak ya da internet üzerinden hekim randevu sisteminden (mhrs) randevu alabilirsiniz.Haber Merkezi