“ÖNEMLİ YASAMA FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni yasama yılında milletin beklentilerine, Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Turan, “Türkiye olarak doğa, çevre ve iklim konusunda sadece ulusal alanda değil, dünyada da önemli bir irade ortaya koyuyoruz. Yaşadığımız dünyayı, doğayı ve yeşili korumak, tüm insanlığın ortak sorumluluğu.Kabul edilen Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımları hızlandırmayı, yeni iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi vb. hedefliyor. Temel olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine dayanana Paris Anlaşması, Kyoto Protokolünün sona erme tarihi olan 2020 sonrası iklim değişikliği rejimini düzenlemeyi amaçlamaktadır. Paris Anlaşmasının uzun dönemli hedefi ise, küresel sıcaklık artışının 2°C’nin olabildiğince altında, mümkünse 1,5°C derece seviyesinde tutulmasıdır. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve tüm milletvekillerimizle birlikte bu yıl da önemli yasama faaliyetlerimize devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.