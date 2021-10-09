KAYMAKAM ABACI’DAN GÜNEYLİ KÖYÜ’NE ZİYARET

İlçemiz Kaymakamı Bekir Abacı Güneyli Köyü’ne ziyarette bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Cuma namazını Güneylili vatandaşlarla beraber kılan Kaymakam Bekir Abacı cuma namazının ardından, vatandaşlarla bir araya gelip köyün ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Güneyli’de kalan yazlıkçılar ve köy halkı Abacı’ya köy yolları hakkında sıkıntılarının olduğunu belirtiler.Çalışmalarının sürdüğü sahil yolunun asfaltlandığı ve taş döşendiğini belirten Abacı bundan sonra her ay ilçemizdeki köylere ziyarette bulunacağını, vatandaşların sıkıntılarını ve sorunlarını dinleyeceği konusunda bilgilendirme yaptı.

Kaymakam Bekir Abacı ile birlikte İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu,İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, İlçe Tarım Müdürü Özgür Zeybek, TEDAŞ Müdürü Güneyli köyü sakinleri ve yazlıkçılar Güneyli Köyü Halk toplantısına katıldılar.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN