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GELİBOLU SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ’NDEN DUYURU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Sosyal Dayanışma Merkezi açılan kurslarla ilgili bir duyuruda bulundu.GSYDM duyuruda•; ““Dikiş, Nakış, Takı Tasarım, Kuaförlük, Cilt Bakımı, Mis Sabun, Pilates Eğitimi I. Kademe (Sabah-Öğle), Üç Boyutlu Resim ve 36-72 Ay Oyun Odası (Kreş) kurslarımızın “Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi İşbirliği ile” açılması planlanmakta olup; Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız kurs merkezimize HES KODU ve Nüfus Cüzdan Fotokopileri ile müracaat edebilirler.
Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.
Başvurular telefon yada sosyal medya üzerinden alınmamaktadır.” İfadelerine yer verildi. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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