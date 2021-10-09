GELİBOLU SOSYAL DAYANIŞMA MERKEZİ’NDEN DUYURU

Gelibolu Sosyal Dayanışma Merkezi açılan kurslarla ilgili bir duyuruda bulundu.GSYDM duyuruda•; ““Dikiş, Nakış, Takı Tasarım, Kuaförlük, Cilt Bakımı, Mis Sabun, Pilates Eğitimi I. Kademe (Sabah-Öğle), Üç Boyutlu Resim ve 36-72 Ay Oyun Odası (Kreş) kurslarımızın “Gelibolu Halk Eğitimi Merkezi İşbirliği ile” açılması planlanmakta olup; Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız kurs merkezimize HES KODU ve Nüfus Cüzdan Fotokopileri ile müracaat edebilirler.

Müracaatların şahsen yapılması gerekmektedir.

Başvurular telefon yada sosyal medya üzerinden alınmamaktadır.” İfadelerine yer verildi. Haber:Seda LİMAN ZENGİN