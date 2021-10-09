YAVRU KEDİLERİ ZEHİRLEDİLER

Çevrede yapılan incelemede, kamera olmaması ve kedileri zehirleyeni gören olmaması nedeniyle şimdilik bu vahşetin faili bulunamadı.

“İNSAN KILIKLI CANİLER”

Olayın duyulması üzerine birçok hayvansever tepki verirken ilçedeki Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Yasemin Çat konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bugün canımız çok yandı. Bu nasıl bir vicdansızlıktır, sokaklarda yaşam savaşı veren minicik canlardan ne istediniz. Şu soğuk günlerde sıcak bir araba kaportası arayıp bir damlacık canlarını korumaya çalışan zavallılara elinizde zehirli yemeklerle yaklaşırken hiç mi vicdanınız sızlamadı?

O zavallılar bir lokma yiyecek için sevinçle size koşarken nereden bileceklerdi onların son lokmaları olacağını? Yazıklar olsun insan kılıklı caniler!

Bazen insan olmaktan utanıyorum! Ama bu olayın peşini bırakmayacağız. Tüm yetkililerden de gerekenin yapılması ve bunun içinde, olayla ilgili bilgisi veya şüphesi olanların emniyete yada bize bilgi vermelerini önemle rica ediyorum” ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN