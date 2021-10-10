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KAYMAKAM ABACI’DAN GAZİLERİMİZE ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kaymakam  Bekir Abacı, Güneyli Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Yusuf Dere ile Hasan Güneş ve kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Gazilerimizle bir süre sohbet eden Kaymakam Bekir Abacı; gazilerimize istek ve arzularıni sordu.
Gazilerimiz ve kıymetli aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Abacı’ya ve beraberindekilere nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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