KAYMAKAM ABACI’DAN GAZİLERİMİZE ZİYARETİ

Kaymakam Bekir Abacı, Güneyli Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Yusuf Dere ile Hasan Güneş ve kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Gazilerimizle bir süre sohbet eden Kaymakam Bekir Abacı; gazilerimize istek ve arzularıni sordu.

Gazilerimiz ve kıymetli aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Abacı’ya ve beraberindekilere nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN