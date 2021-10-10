Kaymakam Bekir Abacı, Güneyli Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Yusuf Dere ile Hasan Güneş ve kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Gazilerimizle bir süre sohbet eden Kaymakam Bekir Abacı; gazilerimize istek ve arzularıni sordu.
Gazilerimiz ve kıymetli aileleri ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Abacı’ya ve beraberindekilere nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ettiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN
KAYMAKAM ABACI’DAN GAZİLERİMİZE ZİYARETİ
Kaymakam Bekir Abacı, Güneyli Köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Yusuf Dere ile Hasan Güneş ve kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.