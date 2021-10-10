Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Öğretmenevinde düzenlenen toplantı ile, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Toplantıda; muhtarlar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Bekir Abacı, mahalle muhtarlarından bilgi aldı.
Muhtarların vatandaşlara hizmet noktasında üstlendikleri sorumluluğun önemine dikkat çeken Kaymakam Abacı, muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.
Haber: Ali GEZER
KAYMAKAM BEKİR ABACI MAHALLE MUHTARLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Öğretmenevinde düzenlenen toplantı ile, mahalle muhtarları ile bir araya geldi.