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TOPLU KEDİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Geçtiğimiz günlerde Aleaddin Mahallesi Sofuca Halil Paşa 4.Sokakta meydana gelen toplu kedi ölümlerine haftasonu Hallac-ı Mahsur Türbesi (Yazıcızade Mahallesi’nde) bir yenisi daha eklendi.
Gün geçtikçe sayısı artan toplu kedi ölümlerinin,kimliği belirsiz kişiler tarafıdan, kedilerin zehirlenerek öldüğünü gözlemleyen vatandaşlar o bölgelerde oturanların öldüren kişilerin tespit edilmesi adına daha dikkatli davranmaları konusunda uyardılar.
Bu katliama dur demek bizim vatandaşlık görevimiz.Sessiz canlarımızın sesi olalım.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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