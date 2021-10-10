TOPLU KEDİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Geçtiğimiz günlerde Aleaddin Mahallesi Sofuca Halil Paşa 4.Sokakta meydana gelen toplu kedi ölümlerine haftasonu Hallac-ı Mahsur Türbesi (Yazıcızade Mahallesi’nde) bir yenisi daha eklendi.

Gün geçtikçe sayısı artan toplu kedi ölümlerinin,kimliği belirsiz kişiler tarafıdan, kedilerin zehirlenerek öldüğünü gözlemleyen vatandaşlar o bölgelerde oturanların öldüren kişilerin tespit edilmesi adına daha dikkatli davranmaları konusunda uyardılar.

Bu katliama dur demek bizim vatandaşlık görevimiz.Sessiz canlarımızın sesi olalım.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN