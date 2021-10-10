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ÖZTÜRK BULGARİSTAN VE SIRBİSTAN MAÇININ ADAY KADROSUNDA

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kadın A Milli Takımı’nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu müsabakalarının aday kadrosu açıklandı.İlçemiz Tayfur Köyü’nden olan hemşehrimiz Melike Öztürk’ün de yer aldığı aday kadrosuna davet edilen oyuncular, 21 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da Bulgaristan ile 26 Ekim 2021 tarihinde ise deplasmanda Sırbistan ile oynayacak.
Haber: Caner AKŞİT 

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