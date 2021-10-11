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Bolayır’da Türk Sanat Müziği Ziyafeti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Musiki Derneği Bolayır’da 9 Ekim Pazar akşamı konser verdi.
Konsere Bolayır Halkı’nın ve misafirlerin ilgisi oldukça yüksekti. Bolayır’da uzun süredir bu tür etkinliklerin olmaması da konsere ilgiyi artırdı.
Gelibolu Musiki Derneği Şefi Orhan Selçuk yönetimindeki koronun birbirinden güzel Türk Sanat Müziği parçalarının seslendirilmesiyle koro Bolayırlılar tarafından ayakta alkışlandı.
Gelibolu Musiki Derneği 12 erkek ve 25 kadın koristen oluşan koro heyeti ve konsere katılan 9 müzisyen ile deyim yerindeyse davetlilere Türk Sanat Müziği ziyafeti yaşattı.
Konser sonunda korodaki bütün müzisyenlere Bolayır Muhtarı Adem Can, Bolayır 57. Alay Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği teşekkürlerini sundu.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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