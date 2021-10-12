GÜNCEL HABERLER 

AMATÖR SPOR HAFTASINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilçemizde “Okçuluk Balon Patlatma Gösteri Müsabakası” düzenlendi ve ilçemiz 100.Yıl Barış Ortaokulu’nda Amatör Spor Haftası nedeniyle öğrencilere çeşitli etkinlikler (fiziksel aktiviteler) yaptırıldı.Amatör Spor Haftası nedeniyle farkındalıklar oluşturuldu.
Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabaka düzenlenmesi, spora yönlendirilmesi genç ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için spora yönlendirme faaliyetleri adı altında Gelibolu Okçuluk Tesislerinde “Okçuluk Balon Patlatma Gösteri Müsabakası” düzenlendi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Rusların Gelibolu’ya Gelişinin 100.yılında 100 fidan dikimi

buyukzafer 0

Köylüler Faizlerin %1-2 ye Düşürülmesini İstiyor

buyukzafer 0

Turan’dan Terzialan – Çan yol çalışmalarına Açıklama

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.