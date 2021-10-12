AMATÖR SPOR HAFTASINDA ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilçemizde “Okçuluk Balon Patlatma Gösteri Müsabakası” düzenlendi ve ilçemiz 100.Yıl Barış Ortaokulu’nda Amatör Spor Haftası nedeniyle öğrencilere çeşitli etkinlikler (fiziksel aktiviteler) yaptırıldı.Amatör Spor Haftası nedeniyle farkındalıklar oluşturuldu.

Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturarak insanların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, çocukların müsabaka tecrübesi kazanması ve buna yönelik müsabaka düzenlenmesi, spora yönlendirilmesi genç ve çocukların kaliteli zaman geçirmesi için spora yönlendirme faaliyetleri adı altında Gelibolu Okçuluk Tesislerinde “Okçuluk Balon Patlatma Gösteri Müsabakası” düzenlendi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN