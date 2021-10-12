Güneyli Köyü Sahil Yoluna Parke Taşı Döşendi

İlçemize bağlı Güneyli Köyü sahil yoluna İl Özel İdare tarafından parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı.Güneyli Köyü Muhtarı Cahit Kayışoğlu “İl Özel İdaresi ekipleri köyümüz Saffet Çay Bahçesinde bulunan alandan Mercan Otele kadar olan alana parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştirdi.Burası yazın turzimin canlı olduğu, Saros Bölgesindeki yegane yerlerden biri doğal olarak yollar hızlı bir şekilde yıpranıyor. İl Özel İdare Ekipleri bu kapsamda, bozulan sahil yolu üzerinde yıpranan, bozulan ve kullanımı olanaksız hale gelen yolun üzerine kilit taşı döşüyor. Kısa bir süre sonra yolumuz kullanıma hazır hale gelecek.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER