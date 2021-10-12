MİLLETVEKİLİ TURAN’DAN YOL YAPIM AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’de yapılan SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) Yol yapım işleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Çanakkale’mizde yatırımlarımız ve hizmetlerimiz pandemi dönemine rağmen ivme kaybetmeden devam ediyor.” diyen Turan, “Çanakkale’mizin birçok yerinde başlayan SSB yol çalışmalarımıza 50 km ilave yol yapımı da eklenecek.” dedi.

İl Özel İdaresi tarafından 40 km SSB yapılması işinin Haziran ayında ihalesi yapıldığını belirten Turan, “İlave olarak 50 km SSB yol için geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalandı. Buna göre Merkez ilçemizde 17,5 km, Ayvacık ilçemizde 15 km, Bayramiç ilçemizde 9 km, Biga ilçemizde 15 km, Çan ilçemizde 20 km, Eceabat ilçemizde 1,5 km, Ezine ilçemizde 7 km, Gelibolu ilçemizde 2 km, Lapseki ilçemizde 13 km ve Yenice ilçemizde 12 km olmak üzere artışlarla beraber tüm il genelinde keşifler sonucu yapılan ilavelerle birlikte 112 km SSB yol yapılması planlanmakta. İkinci ihalenin gerçekleşmesiyle birlikte ikinci bir ekip kurularak çift ekiple toplamda 112 km SSB yol işlerindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmaların 4 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.