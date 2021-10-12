ÖZACAR DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜNÜ KUTLADI

Özacar Dünya Kız Çocukları Gününü kutladı.Özacar mesajında• “Farkındalığa katkı sunarak; her türlü ayrımcılık ve istismardan uzak, nitelikli ve çağdaş bir eğitim başta olmak üzere bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğimizle, Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN