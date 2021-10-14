ÖNDER’İN GELİBOLU ZİYARETLERİ

Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder Salı günü Güneyli Köyü’ne yaptığı ziyaret sonrasında Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’ye de ziyarette bulundu.

İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gelibolu Kaymakamlığı’na atanan Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarete Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü ve Gelibolu MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür eşlik etti.

Önder ilçemizdeki ziyaretlerinİ Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi olan Serhad Sürücüyle sonlandırdı.

Önder; “Gelibolu Programımız kapsamında son olarak Gelibolu AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, yönetim kurulu toplantısına katıldım. Bu verimli toplantı ve ilgileri için İlçe Başkanı İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN