“ÇANAKKALE’MİZDE SU KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale – Bayramiç – Işıkeli Göleti Sulama Tesisi Kapalı Sisteme Dönüşüm 1. Kısım İnşaatı işinin ihale edildiğinin müjdesini verdi.

Su kaynaklarının hayati bir öneme sahip olduğunun altını çizen Turan, “Özellikle dünyanın yaşadığı iklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarının azaldığına günden güne şahitlik ediyoruz. Bizler de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve tüm ilgililerle birlikte bu hayati konudaki çalışmalarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz.” dedi.

Bayramiç-Işıkeli Göleti Sulama Tesisi Kapalı Sisteme Dönüşüm projesi ile ilgili bilgiler veren Turan, “Bayramiç-Işıkeli Göleti Sulama Tesisi Kapalı Sisteme Dönüşüm projesinin cazibeli olarak sulanacak alanlara hizmet verecek birinci bölümü 1 milyon 652 bin TL’ye, Çanakkale İl Özel İdaremiz tarafından ihale edildi. Projenin 1. etabının 180 günde tamamlanması planlanıyor. İhale edilen bölümün bitmesi durumunda yaklaşık 300 dönüm arazi sulanabilecek. Bu proje ile birlikte su iletim ve buharlaşma kayıplarının önüne geçilecek, su kaynaklarımızın korunması devam edecek. Uygulanacak sulama tesisi dönüşüm projesi ile tarımsal üretimde gelir artışı elde edilerek şehrimiz ve ülke ekonomisi açısından önemli yarar sağlanacak. Tesisin tamamının kapalı sisteme dönüştürülmesi tamamlandığında ise 360 ha alan sulamaya açılacak. Bu önemli projede emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.