CHP İLÇE YÖNETİMNDEN KÖYLERE ZİYARET

CHP İlçe Yönetimi köy ziyaretlerine Yeniköy ve Ocaklı İle devam ediyor.

Yeniköy ve Ocaklı köylerimizi ziyaret edip köy halkıyla buluşan CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “ son dönemde gübreye zamlar dolardan hızlı yükseliyor,diyen köy halkı mevcut iktidarın gübreye,mazota gelen zamlardan haberi yokmu dedi.”ifadelerine yer verdi.

İlçe Başkanı İsmail Parlak,İlçe Yönetiminden Taner Özgöz,İl Genel Meclis üyesi Nihat Öner ve Ali Rıza Sayın,Gençlik Kolu Başkanı Uğur Papatya katıldı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN