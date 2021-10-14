Büyük Zafer’den: Eray Gazcılara Fırsat Vermedi

Yılan hikayesine dönen Eray Aydın’ın

bir aydır devam eden;

“Özel İdareye geçiyor, yok belediyede kalıyor…!

Bu konuda,insanın aklının almadığı bir sürü abuk sabuk, saçma sapan

söylentiler yayan bazı tatlı su kurnazları bulanık suda balık avlamaya çalıştılar.

Eray, yıllarını verdiği Belediyede, sapına kadar uzmanlaşarak Gelibolu’ya katkı sağlamış bir elemanken ,

bazı aklı evvellerin devamlı tahrikleriyle Gelibolu’ya hizmet etmekten alı konarak, onun yapısına hiç uymayan

pasif bir göreve getirilmek istenilerek belediyenin halka çalışmaları engellenmek istenmişti.

Bundan kime fayda vardı.?

Elbette hiç kimseye bir fayda olmayacağı gibi Eray’a da zararı çoktu..

Eray çalışkan, efendi, çok okuyan, araştıran ve birçok konuda diploması sertifikası bulunan iyi bir belediyeciydi.

Onun, altından girip, üstünden çıkan bir kaç dostu (!)

Onu yanıltmak için ellerinden geleni yaptılar.Onun saf, tertemiz kalbini zehirleyerek hem sevdiği işinden

hem de Gelibolu’ya hizmet verdirmeyerek, üstelik te aylardır psikolojik huzursuz ederek, koparmak istediler..

Maalesef O’da bu yangabozlara kanarak, az daha bir hata yapacaktı.

Bir kısım arkadaşları samimi olarak dostu olsa da çevresindeki çoğunluğu dost görünüp, onu hata yaptırmaya çalışan

çoğu da ona iyilik değil, kötülük yapıyorlardı.

Dedik ya.! Eray gerçekten çok saf ve temiz duyguları olan bu kardeşimizi yanıltarak kullanmayı denediler..

Hatta daha ileriye giderek bir muhtarın emrine sokacaklarını planlayanlar da vardı.Belediyede bazı işlerin engellenmesine,

geri kalmasını isteyerek Gelibolu’ya zarar vermek isteyenlere fırsat vermedi..

Neyseki, son dakikada en doğru kararı veren Eray Aydın doğruyu yaparak, bu dost gözüken ama O’nun üzerinden O’nu kullanarak

Gelibolu Halkına zarar vermek isteyenlere fırsat vermedi.

Hem Gelibolu kazandı hem de Eray..

Büyük Zafer