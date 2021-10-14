Çanakkale’de “Yerel Yazılı Basının Dijital Reklam Piyasalarına Entegrasyonu Eğitimi” düzenlendi

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Çanakkale’de basın işletmelerine yönelik olarak “Yerel Yazılı Basının Dijital Reklam Piyasalarına Entegrasyonu Eğitimi” düzenledi.

Çanakkale’de resmi ilan ve reklam alma hakkını haiz gazetelerin temsilci ve çalışanlarına yönelik eğitimde, dijitalleşme, yeni medyada reklamcılık hakkında farkındalık oluşturma ve bilgi paylaşımı amacıyla düzenlenen eğitim BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç

Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği eğitim buluşması BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç’ın açış konuşmasıyla başladı. Çanakkaleli gazetecilere BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın selamlarını ileten Erkılınç “Çanakkale’de olmak büyük bir şeref bizim için. Çanakkale şehitlerini ve gazilerini rahmetle, saygıyla yad ediyoruz. Genel Müdürümüz Ankara’da internet medyasıyla ilgili yasal düzenleme ile ilgili bir çalışma nedeniyle bugün burada sizinle birlikte olamadı. Selamlarını özellikle iletti. En kısa zamanda sizlerle bir araya geleceğini söyledi. Biliyorsunuz, son iki yıldır hem şube sayımızın arttırılması hem de şubelerimizle sıkı temas kurma konusunda azami gayret gösteriyoruz. Yerel medyayla buluşmaya büyük önem veriyoruz. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz neredeyse bütün illerimizde hem online hem de yüz yüze eğitimler düzenledi. Özelikle dijitalleşme konusunda, dijital mecralarda reklam gelirlerinin arttırılması başta olmak üzere gazetecilerimizle bu eğitimlerde buluşmak bizim için önemli. Eğitimler ve buluşmalar artarak devam edecek. Daha güçlü, daha müreffeh, daha saygın bir yerel medya Basın İlan Kurumu’nun öncelikleri arasındadır.” dedi.

İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel

BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç’ın açılış konuşmasından sonra başlayan eğitimde İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel, Yerel Yazılı Basının Dijital Reklam Piyasalarına Entegrasyonu hakkında bilgi ve görüşlerini paylaştı.

Çanakkale’de yerel basın mensuplarıyla eğitim buluşmasında resmi ilan gelirlerinin yanı sıra, gazetelerin internet sitelerine daha çok reklam gelirinin nasıl sağlanacağı başta olmak üzere yerel medyanın gücü ve öneminin dijital mecranın avantajlarıyla birleştirilmesi konusunda neler yapılabileceği de konuşuldu.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın yerel medyayla ilgili her platformda vurguladığı “Yerel basın demokrasinin kılcal damarlarıdır. Gazetecilik geleneği, kültürü ve güvenilirliği yerel basın tarafından yaşatılıyor. Yerel medyanın etik değerlerini dijital medyanın hız ve kolaylığıyla birleştirmeli, yerel basını ve gazetecileri güçlendirmeliyiz.” açıklamasına da değinen İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel, “Basın İlan Kurumu değerli bir destek sunuyor, konvansiyonel medya ile dijital medyayı ortak paydada buluşturmamız, gazetecilik geleneğini, bilgi ve tecrübe transferini sağlamamız gerekiyor.” dedi.

Demirel, sektörel raporlardaki son rakamlardan hareketle, dijital mecralardaki reklam payının çok hızlı büyüdüğünü, yerel gazetelerin reklam gelirlerinin arttırılması, illerdeki reklam potansiyelinin ortaya çıkarılıp, gazete ve internet haber siteleri ile reklam verenlerin ortak çıkarlarına yoğunlaşmak gerektiğini ifade etti.

İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel eğitimde, “Mobil cihazlarda günlük aktif kullanıcı sayısı çok ciddi oranda ve hızla artıyor, dünya küresel bir köy oldu ama doğru haber, nitelikli haber, milli değerler, yerli hassasiyetler, ortak inanç ve duygular hızdan, kolaylıktan ve paradan her zaman daha önemlidir. İçerikte değerli, okuyucuya ulaşmada hızlı olmalı, birlikte inşa edeceğimiz yeni bir medya için beraber kafa yormalıyız. Ayrıca yerel gazetelerin ulusal reklam pastasından daha büyük dilimler alabilmesi için hem yerel dinamikleri hem de küresel dijital mecraların imkanlarını dikkate almalıyız.” dedi.

Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren

Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren’in hem BİK yönetimine hem de katılımcı gazetecilere ve İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel’e teşekkür ettiği eğitim buluşması dünyada ve Türkiye’de reklamcılığın tarihi, gelişmesi ve bugün gelinen nokta konusunda akademik çalışmalardan ve ilginç örneklerden oluşan bir sunumla sona erdi.

Eğitime katılan gazetecilerin sertifikalarını BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren tarafından takdim edilmesiyle eğitim buluşması sona erdi.

Haber:Ali GEZER