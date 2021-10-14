ÇİFTÇİLERE 5 MİLYAR LİRA ÖDEME

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yapılan madde ihdasıyla çiftçilere 5 milyar lira ilave ödeme yapılacağını söyledi.Milletin beklentilerine cevap verecek yasama faaliyetlerine devam ettiklerini ifade eden Turan, “Salgın sürecinde devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında oluyor. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz başımızın tacı. Çanakkale’miz de tarih, kültür, turizm ve sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda önemli bir tarım şehri. Çiftçilerimizle güzel bir haberi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Görüşülen Kanun Teklifinde tarımsal destekleme ödemelerinde vergi kesintisinin kaldırılması da yer alıyor. Ayrıca görüşmeler sırasında kabul edilen önergeyle ihdas edilen maddeyle de Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki 2 milyon çiftçimize yasal faizlerle birlikte yaklaşık 5 milyar lira geri ödeme yapılması öngörülüyor. Son 5 yılda çiftçilerimize verilen tarımsal desteklerden kesilen vergiler faiziyle birlikte çiftçilerimize iade edilecek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte şimdiden hemşehrilerimize, çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun diyoruz.” şeklinde konuştu.