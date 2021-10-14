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İL SAĞLIK MÜDÜRÜ BAŞTÜRK’TEN SAĞLIK MERKEZLERİMİZE ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk Geliboluda hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerine ziyarette bulundu.
Mustafa Tarhan ASM, Gazi Süleyman Paşa ASM ve Gelibolu Evreşe Aile Sağlık merkezlerine yapılan ziyarette hekimler sağlık çalışanları ile görüşerek öneri, istek ve taleplerini dinledi.Hasta ve yakınları ile sohbet ederek sunulan sağlık hizmetlerini ve aşılama sürecini yerinde değerlendirdi.
Haber: Caner AKŞİT

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