CHP İLÇE ÖRGÜTÜ KÖY ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak,İl Genel Meclis Üyeleri Ali Rıza Sayın ve Nihat Öner ve Gençlik Kolları Başkanı Uğur Papatya Karainebeyli ve Tayfur köyleriniziyaret ettiler. CHP İlçe Örgütü köylülerin sorunlarını yerinde dinledyerek,.sorunlarını çözmek için Millet İttifakı olarak iktidara talibiz mesajını verdiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN