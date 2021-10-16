Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak’tan Mevlit Kandili Mesajı

Evreşe Belediye Başkanı Dr.Ali Kamil Soyuak Mevlit Kandili

Mesajı yayınladı.Soyuak mesajında; “Tüm insanlığa rahmet elçisi olarak gönderilen ve peygamberlik zincirinin son halkasını oluşturan sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin Dünya’ya teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin heyecanı içerisindeyiz. Bu gece İslam dinini Yüce Peygamberi, bütün beşeriyetin hidayet ve fazilet rehberi, örnek verehber insan, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) Dünya’ya gelmiştir.

O’nun Dünya’ya gelişini Cenabı Hak insanlık için büyük bir lütuf olduğunu bildirmektedir. Resulullah’ın doğumunu anmak O’nun kısaca insanlığa sunduğu değerleri ve hayat biçimini düşünmek ve anlamaktır. Bu vesileyle yaşantımızı ve hatalarımızı gözden geçirerek muhasebe yapmaktır. Böyle günleri ve geceleri vesile kabul ederek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı artırmalıyız. Ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atmalıyız. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi duygulardan temizlenmeliyiz. Ülkemizde ve dünyamızda iyilik ve güzellikler için dua etmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hemşerilerimizin ve tüm İslam Aleminin MEVLİD KANDİL ’ini kutluyor, dünyaya insanlığa barış, huzur ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN