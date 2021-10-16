Ak Parti İlçe Başkanı Sürücü’den Mevlit Kandili Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü mevlit kandili mesajı yayınladı.Sürücü mesajında; “Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlit Kandilimizin bütün Müslümanlara huzur getirmesini, kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine ve bütün insanların onurlu bir şekilde yaşamasına vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyor, tüm Gelibolulu hemşehrilerimin ve İslam âleminin Mevlit Kandilini kutluyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Hilal GEZER