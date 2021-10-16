CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİLPARLAK’TAN MEVLİT KANDİLİ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail Parlak, Mevlit Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

CHP İlçe Başkanı Parlak, Mevlid Kandili mesajında şu ifadelere yer verdi; “ İslam dininin temelinde vatan sevgi, barış ve hoşgörüyü yaymak için, alemlere rahmet olarak yeryüzüne gönderilen Peygamber efendimiz Hz.Muhammed’in doğumunun müjdelendiği Mevlid Kandili tüm insanlığa hayırlara vesile olsun.

Her zamankinden daha fazla birlik ,beraberlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bu mübarek günleri birer fırsat bilerek ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, bu mübarek günleri birer fırsat bilerek yardımlaşmayı çoğaltmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Mevlit Kandilinin milletimize ve tüm İslam Alemine barış, huzur ve hayırlar getirmesini diliyoruz.Haber: Ali GEZER