AK Parti’den Kızılay’ın Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Gelibolu AK Parti İlçe Teşkilatı Kızılay’a destek amacıyla kan bağşında bulundu.Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü yaptığı açıklamada;

“İlçemiz balıkhane önünde bulunan mobil kan bağışı aracında Kızılay’a destek amacıyla kan bağışında bulunduk.

Salgın nedeniyle tüm ülkemizde azalan kan stoklarımıza destek olmak için kıymetli hemşehrilerimizi de kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.Haber: Caner AKŞİT