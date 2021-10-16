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Öğrencilere Afet Eğitimi Verildi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale AFAD Ekipleri tarafından Gelibolu Akademi Kültür Koleji ve Hasan Ali Yücel Lisesinde öğrencilere eğitim verildi. AFAD Gönüllüsü Vahit Tuna Al tarafından öğrenciler deprem ve doğal afetler hakkında bilgiler verdi. Bilgilendirmenin ardından öğrencilere uygulamalı olarak deprem öncesi hazırlık, deprem anı ve sonrasında yapılacaklar gösterildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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