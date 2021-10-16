KAYMAKAM BEKİR ABACI GELİBOLU BÖLGE TRAFİK DENETLEME AMİRLİĞİNİ ZİYARET

Kaymakam Bekir Abacı Gelibolu Bölge Trafik Denetleme Amirliğinde incelemelerde bulundu, yapılan iş ve işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Trafik Denetim Uygulama Noktasında asayiş ve trafik denetimine katıldı.

Kaymakam Bekir Abacı’ya İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ve İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir eşlik etti.

Haber: Caner AKŞİT