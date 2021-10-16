GÖKBÜET SU BİRLİĞİNİN TOPLANTISI YAPILDI

Birlik başkanlığını yürüten Özacar Gökbüet Su Birliği’nin, tek gündem maddesi ile olağanüstü olarak gerçekleştirdikleri oturumda; üye olan TESKİ sorumluğunda yer alan Malkara ilçesi için su kullanım tahsisi oranında su verilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Özacar; alınan kararın hayırlı olmasını diledi.

Haber: Caner AKŞİT