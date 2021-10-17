Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Açılışı Yapıldı

İlçemizde Cumartesi günü Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin açılış töreni gerçekleştiridi.

İlçemizde kısa bir süre önce faaliyetlerine başlayan Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Hoca Hamza Mahallesinde hazırlanan binası Özacar’ın da katıldığı programla açıldı. Özacar “güzel şehrimizdeki canlara hayırlı olsun.” İfadelerine yer verdi.

Ardından CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak yaptığı açıklamada; “Gelibolu Cemevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin açılış törenine İlçe Başkanımız İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımızla birlikte katılım sağladık. Dernek Başkanı Sn. Aynur Demirkaya ve Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar dileriz.” İfadelerine yer verdiler.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü; “’Cem’ bir araya gelmek, birleşmektir”

“Yan yana, can cana yaşadığımız alevi kardeşlerimizle Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneğinin açılışında bir araya geldik.” ifadelerine yer verdi.Açılışa Belediye Başkanı Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, İyi Parti İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Haber:Seda LİMAN ZENGİN